Gibi dizisi başlıyor!

Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? Gibi dizisinin 3. sezon tarihi açıklandı mı?

EXXEN platformunda yayınlanan Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın başrol olduğu Gibi dizisinin sevenleri bir süredir 3. sezonu beklemekteydi. İşte Gibi 3. sezonun başlangıç tarihi... GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? Feyyaz Yiğit Kıvanç Kılınç Ahmet Kürşat Öçalan

GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Gibi dizisinin 3. sezonu 21 Ekim'de Exxen platformunda yayınlanmaya başladı. GİBİ KONUSU NE? İlkkan ve Yılmaz sürekli kavga etseler de aslında çok yakın arkadaşlardır. Her girdikleri işi ellerine ve yüzlerine bulaştıran ikili, küçücük olaylardan kaos çıkarabilirler. Abartı derecede sorun çıkaran İlkkan ve Yılmaz'ın el attıkları hiçbir işi düzgün gitmez.