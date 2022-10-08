Gibi dizisi 3. sezon çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gibi dizisi 3. sezon tarihi belli oldu mu? Feyyaz Yiğit ile Gibi 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi

Gibi 3. sezon başlıyor! İşte Feyyaz Yiğit'in başrol olduğu Gibi'nin başlama tarihi...

Yönetmenliğini Ömer Sinir, senaristliğini ise Feyyaz Yiğit'in ve Aziz Kedi'nin üstlendiği Gibi dizisinin 3. sezonu heyecanla bekleniyor. Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 3.sezonu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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