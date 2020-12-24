Gianluca Vacchi, bu durum kendisine söylendiğinde aklının, ruhunun ve kalbinin kızı ile birlikte olduğunu dile getirdi.

Vacchi, aynı zamanda benzer bir sorunla dünyaya gelen ama kendileri kadar geniş imkanlara sahip olmayan çocukları düşündüğünü de sözlerine ekledi.