Geziye çıkmak isteyen kadının akılalmaz planı: İzin verilmeyince kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
Bir iş yerinde yaşanan olay, adeta film senaryosu gibiydi. İzin alamadığı için gezi planını iptal etmek istemeyen bir kadın, çareyi ikizini işe göndermekte buldu. Ancak bu ilginç plan, bazı detayların fark edilmesiyle su yüzüne çıktı. Peki, bu kadın nasıl yakalandı?
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Bazen insanlar çalışmak istemeyebilir ve başka planlar yapabilir. Ancak bu istekleri patronları tarafından kabul görmeyebilir. Tam da böyle bir durumla karşı karşıya kalan Ariane Chance adlı bir kadın, ikiz kız kardeşi ile bir plan yaptı. Bu planları ise dikkatsizlikleri yüzünden altüst oldu. İşte, ikizlerin planına ve nasıl yakalandıklarına dair detaylar...
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İKİZİYLE YER DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTEREN BİR VİDEO YAYINLADI!
Ariane izin talebi reddedilince ikiziyle yer değiştirerek gezisine gitti. Bu sırada ikizi Noemie ise bir video çekti. Videoda işe gitmek istemeyen Ariane’in ikiz kardeşi Noemie, arabasıyla Ariane'in işyerine giderken kendini gösterip şu başlıkla paylaştı: İkizim gezideyken onunla yer değiştirdim çünkü işten izin alma talebi reddedildi.
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Bu video, sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden tepki toplamaya ve yayılmaya başladı. Bazı izleyiciler bu fikri onaylayarak ''hepimizin böyle durumlar için görsel bir ikizi olsa keşke.'' yazdı.
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İŞLER PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEDİ VE YAKALANDILAR
İşler, ikizlerin planladığı gibi sorunsuz gitmedi. Ariane’in sonradan paylaştığı bir videoda patronunun, ikizi Noemie’nin çektiği videoyu gördüğünü açıkladı. Ariane’in patronu durumdan memnun olmadığını anlattığı bir e-posta yolladı. Ariane videosunda patronunun attığı e-postayı göstererek yeni bir video çekti.
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Ariane’in patronu e-postada "Davranışlarınız yalnızca size kötü etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda şirketimizin itibarını da zedeliyor. Protokol ve görgü kurallarının bu düzeyde göz ardı edilmesi açıkçası şok edici ve hoş görülmeyecektir." dedi. Bunun yanı sıra, daha fazla suistimal edilmesi halinde disiplin cezaları da dahil olmak üzere ciddi yaptırım uygulayacağı konusunda da uyardı.
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İNSANLARIN TEPKİLERİ NE OLDU?
Videoyu izleyen insanlar görüş açısından birkaç görüşe ayrıldılar: Bazıları bu e-postanın gerçek olmadığını düşünürken bazıları da e-postanın sonundaki "saygı ve sevgilerimle" olması gereken kısmın "hayal kırıklığına uğramış bir şekilde saygılarımla" şeklinde bitirilmesini komik bulduklarını ifade etti. Bir kısım ise patronun durumu abarttığını düşünerek sert dilini eleştirdi.
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