Ankara-Tatvan seferini yapan Van Gölü Ekspresi, bölgenin güzelliklerini daha yakından görmek isteyenlere fırsat sunuyor.

AA'nın haberine göre hat üzerindeki Muş ve Bitlis'teki dağların karlı yamaçlarından adeta süzülerek gelen Van Gölü Ekspresi'nin yolcuları, eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat yapma imkanı buluyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizm ve ekonomisine katkı sunuyor.

Farklı illerden ekspresle ilk önce Muş Garı'na gelen yolcular, ardından Bitlis'te önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağları ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı çaylarını ve kahvelerini yudumlayarak keyifli bir yolculuk yapmanın tadını çıkarıyor.

8 vagonu ile 320 yolcu kapasitesine sahip Van Gölü Ekspresi'ni tercih eden yerli ve yabancı yolcular, seyahat boyunca karşılaştıkları yerleşim yerlerinin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmiyor.

Elazığ'dan ekspresle Tatvan'a gelen Fırat Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Akdeniz, Van Gölü Ekspresi'nin öğrenciler için mükemmel bir imkan olduğunu söyledi.

Ekspresin hem otobüslerden ucuz olduğunu hem de yatak, restoran ve lavabolarının içinde bulunduğunu anlatan Akdeniz, şöyle konuştu:



"EKSPRESİN BÖLGE TURİZMİNE BÜYÜK KATKISI OLUR"

"Bunların tamamı Van Ekspresi'nde var. Öğrenciler için ucuz olması da önemli. 9 kez bindim. Elazığ'dan binip Tatvan'a geliyorum. Manzarası çok güzel. Güzergah boyunca özellikle kışın güzel manzaralar var. Kartpostallık fotoğraflar çekilebilir. Ekspresin kışın bölge turizmine büyük katkısı olur. Çünkü kışın muhteşem manzaralar ortaya çıkıyor. Turistlerin de o manzaraları görmesi gerekir. İnsanların güzergah boyunca doğal güzellikleri de görmeleri turistik açıdan çok önemli."

"EĞLENCELİ VE KEYİFLİ BİR DENEYİM OLDU"

Ailesi ve arkadaşlarıyla İstanbul'dan Ankara'ya gelerek ekspresle seyahat eden Birgen Şimşek ise "Gönlümüzden geçtiği gibi bir şeyler yaparak yolculuğu daha renkli hale getirmeye çalıştık. Eğlenceli ve keyifli bir deneyim oldu. İlk kez ekspresle seyahat ettim. Ancak bunun devamı da gelebilir. Küçük bir tatil kaçamağı için trenle seyahat ettik." dedi.

Yolculardan Serap Çakmak da Manisa'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Ankara'ya geldiklerini ve ardından Van'a gitmek için ekspresle seyahate devam ettiklerini kaydetti.

İlk defa ekspresle seyahat ettiğini anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Tatvan'dan sonra Van'a gideceğiz. Neler yapılabileceğimizi internetten araştırdık, arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Bizim için keyifli bir yolculuk oldu. Ekspreste arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Doğum günü için kompartımanı süsledik. Arkadaşlarla çok keyifli vakit geçirdik. Kesinlikle herkesin gelmesi gerekiyor. Herkese tavsiye ediyoruz."

Canan Çakmak ise Van Gölü Ekspresi ile seyahat boyunca nehirler, dağlar, ağaçlar, kırsalda yaşam ve hayvanları gördüklerini dile getirdi.

Çakmak, "Yurt dışına gidip geziyoruz. Her şeyi görüyoruz. 'Ne kadar güzel' diyoruz. Aslında vatanımızın her köşesi çok güzel. Herkesin yaşamasını isteriz. Arkadaşlarımız buraya gelmek için sosyal medyadan bize sordu. Bu daha fazla insana duyurulsa daha çok insan gelebilir. Trenler çok konforlu. Kendi odanız gibi kimse sizi rahatsız etmiyor. Mahremiyetinizi koruyarak trende 24 saat geçirebiliyorsunuz. Tuvaletler son derece temiz." ifadesini kullandı.

Hürkan Aktaş ise arkadaşıyla İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini ve buradan seyahate devam etmek için Van Gölü Ekspresi'ni seçtiklerini aktardı.

Aktaş, "Ankara'dan trene bindik. Değişik bir seyahat olsun diye Van Gölü Ekspresi'ni seçtik. Beklediğimizden daha iyi bir yolculuk oldu. Herkese tavsiye ederim. Çok rahat ve temiz. Doğu ve Güney ekspresleri ile de yolculuk yapmayı planlıyoruz. Harika bir seyahat oldu. Benim için anlatabileceğim bir anı." dedi.