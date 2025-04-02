'Geyik Boynuzlu Ev', Zile'deki tek örnek

Burada şu an Cedit Mahallesi Göynücekli Sokak’ta bulunan meşhur Göynücekli Konağı'nın önündeyiz. Meşhur geyik boynuzlu ev, 'Geyikli Ev' diye de biliniyor. Aynı zamanda geyik motifi burada çok önemli bir kurguya sahip. Göynücekli Konağı, üzerinde zemin üstü iki katlı bir yapıya sahip.