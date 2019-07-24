Gerzek Şaban oyuncuları kimler? Gerzek Şaban konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Kemal Sunal'ın başrolü aldığı Gerzek Şaban bu akşam Show TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Ülkü Özen

Muharrem Gürses

Hasan Ceylan

Yadigar Ejder

Nejat Gürçen

Esengül Doğan

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birbirine benzeyen ünlü bir mafya şefi ve filmlerde figüranlık yapan bir garibanın öyküsünü anlatan filmde: Saf bir genç olan Şaban, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte bir gün gazinoya gider. Gazino sahibi Şaban'ı görür görmez, önüne para dolu bir çanta bırakır. Çok şaşıran Şaban ve arkadaşları parayı alırlar. Bu durumdan faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin aklına güzel bir fikir gelir. Mafyaya olan borçlarını Şaban'ı gazino gazino dolaştırarak ödeyeceklerdir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacaktır...