Kuzey Kore hipersonik füze denediğini duyurdu

İHA

Japonya ve Güney Kore'nin dün yeni bir silah testi gerçekleştirdiğini açıkladığı Kuzey Kore, yeni füze denediğini doğruladı.

Kuzey Kore devlet medyası Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, Savunma Bilimleri Akademisi'nin Jagang eyaletindeki Toyang-ri bölgesinde Hwasong-8 tipi hipersonik bir füzeyi test ettiği kaydedildi.

Füzenin Kore İşçi Partisi'nin 8. kongresinde kabul edilen silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 5 yıllık planın öncelikli 5 hedefinden biri olduğu belirtildi.

Silahın geliştirilme aşamasının bilimsel ve güvenilir bir şekilde bir adım ileriye taşındığı ifade edildi.

TANSİYONU ARTIRDI

Japonya hükümetinden dün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirilmiş, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini doğrulamıştı.

Geçtiğimiz 15 Eylül'de bir füze denemesi daha gerçekleştiren Pyongyang'ın dünkü girişimi bölgede tansiyonu artırmış, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın kurmaylarına "detaylı analiz" ve "acil durumlara karşı hazırlık" talimatı verdiği kamuoyuna yansımıştı.