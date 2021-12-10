Macron'dan Johnson'a dava tehdidi

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Brexit sonrası İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık krizi sürüyor.

Fransız hükümeti, daha fazla lisans verilmezse İngiltere'yi karşı misilleme önlemleri almakla uyarmış ve İngiltere'yi AB ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmemekle suçlamıştı.

Fransa ve Avrupa Komisyonu, Kasım ayında Manş Denizi’ndeki balıkçılık lisansları ile ilgili kriz konusunda İngiltere’ye 10 Aralık'a kadar süre vererek, adım atılmaması halinde İngiltere ile diyaloğun kesileceğini duyurmuştu. Ancak İngiltere, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen süreyi reddetmişti.

Fransa Deniz Bakanı Annick Girardin yaptığı açıklamada, iki ülkenin Cuma akşamına (bu akşam) kadar bir çözüme varmaması halinde Fransa'nın Avrupa Komisyonu'ndan dava açmasını isteyeceğini söyledi.

Girardin, yargılamaların "birkaç ay" sürebileceğini, ancak "Fransa'nın haklarından asla vazgeçmeyeceğini" sözlerine ekledi.

İNGİLTERE - FRANSA ARASINDAKİ BALIKÇILIK KRİZİ

İngiltere sularında Avrupa Birliği (AB) teknelerinin balık tutma hakları, İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de AB’den ayrılmasının ardından Londra ve Brüksel arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinin önündeki önemli bir engel oluşturdu.

İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey'de balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirmişti. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümetinin İngiltere-Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya koyduğu yeni lisans sistemi Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektirirken, Fransız yetkililer bu karara tepki göstermişti. Fransız balıkçılar da yeni erişim ruhsatları için başvuruda bulunmuştu.