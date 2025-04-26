Geri dönüşlerin kralı Fenerbahçe!
Gaziantep FK karşısında 1-0'dan maçı çeviren Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon geriye düştüğü 6 maçı çevirerek 18 puan toplamayaı başardı.
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda 4 dakika içinde bulduğu gollerle galibiyete uzandı.
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Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, aldığı 3 puanla ligde son 5 haftaya girilirken iddiasını sürdürdü.
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Özellikle sezonun ikinci yarısında geriye düştüğü maçlar yaşayan Kanarya, bugün de bu durumu tekrarladı.
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Jose Mourinho'nun öğrencileri deplasmanda Trabzonspor ve Konyaspor'u geriye düştüğü maçlarda 3-2'lik skorlarla mağlup ederken, sahasında Göztepe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
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Kanarya böylece, bu sezon hanesine yazdırdığı 18 puanı geriye düştüğü maçlarda aldı.
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Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 5 kez 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti. Geçtiğimiz hafta da 2 kez geriye düştüğü maçta öne geçmiş, son dakikada ise kalesinde golü görmüştü.
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