Gerede'de kentsel dönüşüm yıkımında kaza

Olay, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Aydemir ve Enver Ercin ev sahibi ile anlaşarak kentsel dönüşüm kapsamında fay hattı üzerinde olduğu için yıkım kararı verilen 2 katlı binadan ahşap pencere ve kapıları almak için çalışma yaptı. Bu sırada kısmen yıkık olan binanın duvarı çöktü.
2 kişi çöken duvarın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Enkaz altında kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanan işçiler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.