Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Gerede'de kentsel dönüşüm yıkımında kaza

Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden bir binada pencere ve kapıları söken 2 kişi duvarın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralandı

Giriş: 12.03.2023 - 20:36 | Güncelleme: ABONE OL
Gerede'de kentsel dönüşüm yıkımında kaza
DHA

Olay, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Aydemir ve Enver Ercin ev sahibi ile anlaşarak kentsel dönüşüm kapsamında fay hattı üzerinde olduğu için yıkım kararı verilen 2 katlı binadan ahşap pencere ve kapıları almak için çalışma yaptı. Bu sırada kısmen yıkık olan binanın duvarı çöktü.

2 kişi çöken duvarın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Enkaz altında kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralanan işçiler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!
Mahalleyi tehdit eden dev kaya için harekete geçildi!
Şubat yağışlarında endişeye yol açan tablo!
Şubat yağışlarında endişeye yol açan tablo!
Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık arasında Twitter'da polemik
Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık arasında Twitter'da polemik
10 soruda 14 Mayıs
10 soruda 14 Mayıs

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.