"O ROLE DÖNMEYE İTECEK YETERİNCE İLAÇ YOK"

Gelen soruyu Clooney şöyle cevapladı "Dünyada beni bu role dönmeye itecek yeterince ilaç yok" dedi. Batman rolünden pişmanlık duyduğunu ifade eden ünlü aktör bir daha dönmeyeceğini açıkladı.