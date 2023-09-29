Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        16
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        6
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol İtalya Genoa - Roma: 4-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Genoa - Roma: 4-1 (MAÇ SONUCU)

        İtalya Serie A'nın 6. haftasında Genoa'ya konuk olan Roma, rakibine 4-1 yenilerek kötü gidişatı durduramadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Roma deplasmanda dağıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Roma, deplasmanda Genoa'ya 4-1 yenildi.

        Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşmada, sezona istikrarsız giriş yapan iki takım; Genoa ile Roma kozlarını paylaştı.

        Ev sahibi takım, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında farka koşarak, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

        Genoa'ya galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Gudmundsson, 45. dakikada Retegui, 74. dakikada Thorsby ve 81. dakikada Messias atarken, konuk Roma'nın tek golü ise 22. dakikada Cristante'den geldi.

        Roma kadrosundaki milli oyuncu Zeki Çelik, yedek soyunduğu bu maçta görev almadı.

        Bu sonuçla, ligde şu ana kadar oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Roma, 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sezona kötü bir başlangıç yaşan sarı-kırmızılı başkent ekibi, 6 haftada topladığı 5 puanla 16. sırada kaldı.

        Genoa ise bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 7 yaptı ve 11. sıraya çıktı.

        Serie A'da bugün oynanan diğer iki maçta ise Frosinone ile Fiorentina 1-1 berabere kalırken, Monza-Bologna müsabakası da 0-0 sonuçlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağmurlu günler başladı
        Yağmurlu günler başladı
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        13. harika: Fenerbahçe!
        13. harika: Fenerbahçe!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Habertürk Anasayfa