Geniz eti burunla boğaz arasında bulunan üzüm salkımına benzeyen bir dokunun adıdır. Bu doku dışardan gelen mikroplarla savaşır ve hastalanmayı önemli ölçüde engeller. Bazı çocuklarda küçük yaşlarda geniz etlerinde büyüme ve iltihaplanma görülebilir. Bu durum geniz eti ameliyatı gerektirebilir. Geniz eti alınsa bile mikroplarla savaşmak için farklı dokular vücudumuzda mevcut olduğu için, çocuklar için geniz etinin alınması risk teşkil etmez.

Büyümüş veya İltihaplı Geniz Etinin Belirtileri

Geniz eti büyüdüğünde; bir yada birkaç belirti görülebilmektedir. Çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerinden birden çok bulunabilmesi mümkündür.

Burundan nefes alırken güçlük çekmek

Sürekli olarak ağızdan nefes almak

Burun tıkalı gibi sürekli genizden konuşmak

Nefes alındığında ses çıkması

Uykuda horlama

Uyku esnasında kısa bir süre nefesini tutma (uyku apnesi)

Çocuğunuzda bu belirtilerden biri veya birkaçı var ise, mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Büyümüş Geniz Etinin Tedavisi

Hekiminiz antibiyotik ile tedavi etmeye çalışır, şayet geniz etinde iltihap yoksa bir süre bekleme tavsiye edebilir. Çocuklarda geniz eti büyümesi bir düzeye kadar normaldir. Zaman içinde geniz eti küçülmesi gerçekleşebilir.

Ameliyat Hangi Durumlarda Gerekir?

Doktorunuz, çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı varsa geniz eti ameliyatı tavsiye edebilir.

Nefes almada zorluk çekme

Uyku apnesi

Sık sık oluşan geniz eti iltihabı

Konuşmada bozukluk

Geniz Eti Ameliyatı (adenoidektomi) Nasıl Yapılır?

Ameliyat basit bir uygulama olsa da; yine de hem çocuklar hem de anne babalar için endişe uyandırır. Bunun için çocuğun psikolojisinin ameliyata hazırlanması gerekir.

Bu ameliyatta şunlar gerçekleşir;

Ameliyattan önce anestezi uygulaması olacak, çocuk uyutulacaktır. Uyutulan çocuk anestezi uzmanı tarafından ameliyat boyunca gözetim altında tutulacaktır.

Ameliyat ortalama 20 dakika sürer. Vücutta herhangi bir kesik yapılmaz, geniz eti boğazdan alınır.

Ameliyat bittikten sonraki süreçte solunum zorluğu veya kanama olması durumunda tekrar ameliyata alınabilir. Eğer bu durum yok ise en fazla 10 saat doktor gözetiminde tutulur, daha sonra taburcu edilir.