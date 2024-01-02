Genetik çeşitliliğin diğer yüzü: Cüce ailenin tek uzun boylu çocuğunu tanıyın
Cücelik, genellikle vücut gelişimi sırasında ortaya çıkan bir varyasyonla oluşur. Ebeveynlerin ikisi de cüce olduğunda çocukların da cüce olma ihtimali artar. Peki tüm ailesi cüce olan çocuk, nasıl oldu da uzun boylu olabildi? İşte, uzun boylu çocuğa dair detaylar...
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1.80 metre boyunda olan Peet Montzingo, ortalama bir boya sahip ancak cüce insanlardan oluşan ailesinde öne çıkıyor. Kendi yapısı ile ailesi arasındaki bu zıtlık, onun toplumsal normların son derece farkında olmasını sağlıyor. İşte, ailesine göre çok uzun olan çocuğa dair bilgiler…
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CÜCELİĞİ OLAN İKİ EBEVEYNİN UZUN ÇOCUĞU OLABİLİR Mİ?
Moleküler biyoloji alanında yüksek lisans yapmış genetik doktoru Barry Starr’ın açıklamasına göre, FGFR3 adındaki bir gen, çoğu insanda ortalama boyla sonuçlanır. Ancak bazı versiyonları akondroplazi adı verilen bir tür cüceliğe yol açabilir.
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Yani ebeveynlerden alınan gen rastgele olduğundan her iki ebeveynde de cücelik olduğunda, çocuklarının normal boya sahip olma şansı yüzde 25’e düşüyor. Ancak, bu durum kalıtsal olmadığından ve genler baskın ya da resesif olarak değişebildiğinden diğer nesilde cücelik olmayabilir.
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PEET MONTZINGO İLE TANIŞIN
Peet’in 8 yaşına geldiğinde ebeveyenleri de dahil olmak üzere evdeki herkesten daha uzun olduğu anlaşıldı. Hatta birkaç yıl sonra boyu 1.80 metreye yükseldi. Bu fiziksel eşitsizlik aslında erkenden belirginleşmişti: Peet 1 yaşındayken de annesi onu kaldıramıyordu.
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ZORLU BİR ÇOCUKLUK YAŞADI
Cücelere uygun bir ortamda büyümek hayatını zorlaştırdı. Ailesinin eşyalara ulaşabilmesi için evdeki her şey boylarına göre alçaltıldı. Ayrıca Peet, ailesinin disipline etme çabalarından kolayca kaçabiliyordu, örneğin; ceza olarak telefonu istediklerinde Peet, telefonu onların ulaşamayacağı yerlere koyabiliyordu.
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HİÇBİR YERE AİT HİSSEDEMİYORDU
Çevresi tarafından zorbalık gören Peet’in, ailesi de başka insanların ayrımcılığına maruz kalıyordu. Bununla beraber, annesinin hamileliğinin komplikasyon riski yüksekti. Yani annesinin yarı büyüklüğünde ortaya çıktığında, sanki doğduğu hayata en başından beri uyum sağlayamıyormuş gibi hissettiğini belirten Peet, bu hissin çocukluğu boyunca devam ettiğini ekliyor.
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AİLESİNİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR
Cücelikle birlikte gelen sağlık sorunlarına değinen Peet, ailesindeki herkesin sayamayacağı kadar çok ameliyat geçirdiğini belirtiyor. Kız kardeşi, ameliyatlar nedeniyle 30'lu yaşlarının tamamını neredeyse hastanede geçirdi ve bu durum onun öğretmenlik işini neredeyse kaybetmesine yol açıyordu.
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Ayrıca annesi, cücelik hakkında çok az bilgi olduğu bir dönemde doğduğundan dolayı doktoru tarafından deneysel uygulamalara maruz bırakıldı.
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FARKINDALIK YARATMAK İSTİYOR
Ailesiyle birlikte dışarı çıktığında insanların yargılayıcı bakışlarından rahatsız olan Peet, artık insanlarda farkındalık yaratmak istediği için sosyal medya hesabında ailesini paylaşmaya başlıyor. Ailesini içeren komedi videoları paylaşmaya başladığında insanların ilgisini çektiğini fark eden Peet, bunun yanı sıra cüceliğe dair ayrımcılık ve cücelik hakkında bilgilendirici içerikler de çekmeye başladı.
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Cüce insanların fotoğrafını çekerek dalga geçmek için zorbalıkların yanlış bilgilendirme ve farkındalık oluşturmamaktan kaynaklandığını düşünüyor. Cücelerin görünürlüğüyle beraber toplumda farklı görülen herkesi kapsamaya çalışıyor.
Kaynak: Genetic and Rare Diseases Information Center, the Tech, Health Line, Bright Side, Huff Post
Fotoğraf kaynakları: Instagram