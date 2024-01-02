Genetik çeşitliliğin diğer yüzü: Cüce ailenin tek uzun boylu çocuğunu tanıyın

Yani ebeveynlerden alınan gen rastgele olduğundan her iki ebeveynde de cücelik olduğunda, çocuklarının normal boya sahip olma şansı yüzde 25’e düşüyor. Ancak, bu durum kalıtsal olmadığından ve genler baskın ya da resesif olarak değişebildiğinden diğer nesilde cücelik olmayabilir.