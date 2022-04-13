Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı TÜRKSOY Genel Sekreterliği Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Genel Sekreterlik Devir Teslim Töreni'nde bir konuşma yaptı. Ersoy, konuşmasında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) vasıtasıyla oluşturulan birliktelik ve dayanışmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Önemli olan gelecek kuşaklara, halklarımıza Türk kültürünü daimi bir şekilde aktarmak" dedi.
Törene iki bakanla katılımın TÜRKSOY'a verdikleri değerin bir ifadesi olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, Türk kültürünü korumak ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuş olan TÜRKSOY'un büyük bir çınar olma yolunda çok önemli adımlar attığını anlattı.
Son dönemde gerçekleştirilen atılımlar ve 14 yıllık görev süresince yaptığı hizmetler nedeniyle, görevini devreden Düsen Kaseinov'a teşekkür eden Mehmet Nuri Ersoy, "Bu teşkilat vasıtasıyla oluşturduğumuz sinerji, birlikteliğimiz ve dayanışmamız çok kıymetli. İleride kültürel faaliyetlerimiz çok daha büyük sinerjiye, çok daha büyük işlere doğru bize ilham verecek. Önemli olan gelecek kuşaklara, halklarımıza, Türk kültürünü daimi bir şekilde aktarmak. Bunlar da bizler için çok kıymetli" diye konuştu.
Türk toplulukları olarak bugüne kadar önemli işler yaptıklarını bildiren Mehmet Nuri Ersoy, yeni Genel Sekretere çok önemli görevler düştüğünü, Sultan Raev'in bayrağı daha ileriye taşıyacağına inandıklarını dile getirdi. Ersoy, Türkiye olarak TÜRKSOY'un ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olacaklarını ve çıtayı daha yükseklere taşıma konusunda TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'e güvendiklerini söyledi.
Konuşmanın ardından gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini Sultan Raev'e devretti. Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Sultan Raev, TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle aldığı kararla yeni dönem için TÜRKSOY Genel Sekreteri seçilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!