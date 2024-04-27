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        Haberler Ekonomi Enerji Genel elektrik kesintisi iddialarına Dicle Elektrik’ten yanıt - Enerji Haberleri

        Genel elektrik kesintisi iddialarına Dicle Elektrik’ten yanıt

        Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde genel bir enerji kesintisi yapıldığı iddialarına yönelik açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:02
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        Genel elektrik kesintisi iddialarına yanıt
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        Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada; “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) regülasyonlarına tabii bir görevli elektrik dağıtım şirketi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 6 ilde bölgemize değer katan çalışmalara imza atıyoruz. Bazı haberlerde ve sosyal medya mecralarında şirketimizin genel elektrik kesintisi yaptığına ilişkin bir kısım iddialar yer aldığını görüyoruz. Bu yöndeki iddialar asla gerçekle bağdaşmıyor ve elektrik dağıtım hizmetimize kesintisiz devam ediyoruz. Daha önce de defalarca kamuoyu ile paylaştığımız üzere; hizmet bölgemizdeki tarımsal sulama alanlarında öngörülmeyen oranlarda kayıt dışı elektrik kullanımı yapıldığını sıklıkla tespit ediyoruz. Mardin ili Kızıltepe ve Derik ile Şanlıurfa ili Viranşehir ve Siverek ilçelerinin kırsal alanlarında bulunan hatlarımızda ise aşırı gerilim düşümüne yol açan arz dengesizlik sorunları meydana geldi.” denildi.

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        Açıklamanın devamında, “Toplam köy/kırsal yerleşim alanının yalnızca binde ikisini teşkil eden tarımsal sulama faaliyetleri, toplam elektrik tüketiminin yüzde 50’sini tek başına gerçekleştiriyor. Bu alanlarda arz güvenliğinden etkilenmemek için oluşan arızaların giderilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şehir merkezlerinde çeşitli sebeplerle meydana gelen az sayıda elektrik arızasına hangi prosedürler ile müdahale ediliyor ise aynı şekilde tarımsal sulama bölgelerine aşırı yüklenme sebebiyle meydana gelen arızalara da aynı şekilde müdahale ediyoruz. Arz güvenliği ve diğer bölgelerin etkilenmemesi için zaruri olan kısmi kesintileri minimum seviyeye indirmek için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

        Yaşanan muhtemel mağduriyetlere karşın her zaman tedbirlerin alındığını da ifade eden yetkililer “Sağlık sebebiyle elektriğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza kapımız borcunu ödemiş olup olmadığına bakılmaksızın açık bulunuyor. Bu tür durumlarda şirketimizle iletişime geçerek jeneratör talep edebilirler. Ancak bugüne kadar bu tür bir talep, bir elin parmaklarını geçmedi” denildi.

        Tarımsal sulamada kaçak kullanımın enerji arz güvenliğini tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, bölgedeki elektrikle sulama oranının %70’e ulaştığına dikkat çekilerek; “Tedarik bölgemizde bulunan toplam 135 bin çiftçimizin 31 bini tarımsal sulama abonelerinden oluşuyor. Tüm Türkiye’de yer alan tarımsal sulama aboneleri içerisindeyse, bölgemizdeki abonelerin oranı sadece % 4,2. Ancak küçük bir oran gibi görünen bu kesim, 2023 yılında tarımsal sulama için 6.5 milyar kWh elektrik tüketti. Söz konusu abone grubu tüm Türkiye’de tarımsal sulama için tüketilen elektriğin yaklaşık %50’sini kullanıyor. Bu da bölgede tarımsal sulama için ne denli fazla elektrik tüketildiğini açıkça ortaya koyuyor.” ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada Dicle Elektrik’in 10 yılı aşkın süredir yaptığı yatırımlar tekrar vurgulanarak; “2023 sonuna kadar toplam yatırımlarımız bugünkü değerle 1 milyar USD’yi aştı. Sene başında belirttiğimiz üzere bu yıl ve önümüzdeki yıl toplam yatırımımızın neredeyse yarısı kadar bir yatırımı daha bölgeye kazandıracağız.” denildi.

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