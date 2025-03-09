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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim "GençTek Zirvesi" 8-9 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek - Teknoloji Haberleri

        "GençTek Zirvesi" 8-9 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bilişim teknolojileri alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencileri ve danışman öğretmenleri desteklemek amacıyla "GençTek Zirvesi" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 13:37 Güncelleme: 09.03.2025 - 13:37
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        "GençTek Zirvesi" 8-9 Mayıs'ta
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından gençleri bilişim ekosistemi içinde buluşturacak zirve 8-9 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

        Zirve kapsamında bilişim alanında çalışma yürüten veya yürütmek isteyen öğrenciler ve danışman öğretmenler bilgi ile deneyimleri paylaşmak için bir araya gelecek.

        Bilişim teknolojileri alanında kendini geliştirmek, projeler üretmek ve çalışmalarını daha etkili hale getirmek isteyen öğrencileri ve danışman öğretmenleri desteklemek amacıyla düzenlenen zirvede, katılımcılara teknoloji ve dijital alandaki yeteneklerini sergilemeleri için fırsat sunulacak.

        Yenilikçi fikirleri ve projelerin de buluşacağı zirveye "genctek.eba.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formu ile katılım sağlanabilecek.

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        BİLİŞİM ALANINDA NİTELİKLİ BİREYLERİN YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

        MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen genç bilişim ekosistemi GençTek, öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin desteklendiği, birbirleriyle ve paydaşlarla iletişim ve işbirliğinin sağlandığı bir akran öğrenme modeline dayanıyor.

        Bilişim alanındaki gelişmelere ayak uydurmak ve toplumun yeni ihtiyaçlarına teknolojik çözümler üretmek amacıyla yürütülen GençTek çalışmaları, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler, derste kazandıkları becerileri daha da geliştirirken, eğitim öğretim süreçleri ders dışı etkinliklerle destekleniyor. Akran öğrenme modeli ve tematik etkinliklerle oluşturulan bu ekosistem, işbirliği ve iletişim ortamını artırıyor. Ayrıca, yapılan çalışmalar bilişim alanında disiplinler arası işbirliği ve organizasyonel verimliliği artırıyor.

        GençTek çalışmaları, öğrencilere, erken yaşlarda yetenek ve kapasitelerini keşfetme olanağı sağlıyor.

        Çalışmalar, gençlere bilişim alanındaki tecrübelerini ve mesleki kariyerlerini geliştirebilecekleri bir ortamda kendilerini ifade etme imkanı sunarken, "istiklalden istikbale, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirmek" vizyonunun hayata geçirilmesine de katkı veriyor.

        İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okullar, planladıkları çalışmalarıyla "kurum temsilcisi" olarak GençTek ekosistemine dahil olabiliyor. Çalışmalarını paylaşmak ve ekosistem içinde yer almak isteyen öğrenciler ise danışman öğretmen aracılığı ile başvuru yapabiliyor.

        Zirveyle ilgili detaylı bilgiye, "genctek.eba.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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