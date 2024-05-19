GSB, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Gençlik Kampları için başvurular devam ediyor. 35 farklı şehirde bulunan Gençlik Kampları 13'ü deniz ve 35'i doğa olmak üzere toplam 48 kamp alanında gençleri ağırlamaya hazırlanıyor. İşte, 12-25 yaş arası gençler için kurulan GSB Gençlik Kampı başvuru tarihi ve ekranı...