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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı - Futbol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubunu birinci sırada tamamlayarak, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı yayımladığı mesaj ile tebrik etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 01:47 Güncelleme: 22.11.2023 - 01:47
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        Bakan Bak'tan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubunu lider tamamlayarak, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımımız, Elemelerde D Grubunu lider tamamlayarak, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı kazandı. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na grup lideri olarak katılacak olan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Grup maçları boyunca üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar’a mücadele edeceği UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’te de halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına inancım tamdır. Elde edilen başarıda emeği olan herkese ülkem adına teşekkür ediyorum.”

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