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Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Millletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...

Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



Bir Ege evladıyım. İzmir gençlik ve spor şehri. Potansiyeli yüksek, güçlü bir şehir. Yeşil İzmir dediğinizde İzmir'i hak ettiği seviyeye getirmek, İzmir'e hizmet etmek için aday oldum. Saha hakikaten bize büyük bir enerji katıyor. Her gün milletimizle beraberiz. Çok farklı ortamlarda, çok farklı gruplarla bir araya geliyoruz. Hakikaten sahanın bu anlamdaki bize yansıması çok pozitif bir şekilde oluyor. Gençler, genç gruplar, gençlerin teveccühü bizler için enerji kaynağı oluyork. Biz de yoğun tempoyla günümüzün hemen hemen tamamını sahada geçiriyoruz. Sabah 08.30 gibi başlayan günümüz var. Ortalama gece 03.00-04.00 gibi nihayetlendiriyoruz. İzmir'de farklı gruplara çat kapı ziyaretlerimiz oluyor. Tamamen habersiz gidiyoruz. Kahvaltı, gevrek, çay, kumru vesair farklı farklı bölgelerde sürprizler yapıyoruz. Halkımızın teveccühü memnuniyet verici. İzmir'in potansiyeli, bizlerin bu anlamdaki çabaları ne kadar karşılık bulduğunu, halkın memnuniyetinin ne üst düzeyde olduğunu bize gösteriyor. Bizim farklı mekânlarda milletimizle biraraya gelmemiz onları memnun ediyor. Çok samimi ortamda milletimizle beraber oluyoruz. Bir önyargı, tanımlama, ötekileştirme olmaksızın hem onlar hem bizler açısından hakikaten büyük katkı sağlıyor.

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