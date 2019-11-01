Gençlik filtresinden nasibini alan ünlüler

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen hafta sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda bir hayli zayıflamış görüntüsüyle dikkat çekmiş ve sevenlerini üzmüştü.
Şarkıcı Emel Müftüoğlu, sunucu ve oyuncu Seray Sever'le birlikte yakın arkadaşları Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti.
Seray Sever bu ziyaret sırasında çekilmiş bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşım çok sayıda beğeni alırken; Sever'in kullandığı filtre yüzünden Mehmet Ali Erbil’in 18 yaşında gibi gözükmesi dikkat çekti.
"AĞZIMIZIN TADI KAÇTI"
Sanatçı Mine Koşan'ın Halil Ergün ile paylaştığı bu fotoğraf ise bir dönem magazin gündemine damga vurmuştu. Halil Ergün'ün gençleştiği paylaşıma takipçileri, oyuncunun bir dönem rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki repliği ile gönderme yaparak, "Ağzımızın tadı kaçtı" yorumunda bulunmuştu.
"İNSAN KOCASINA BEBEK FİLTRESİ YAPAR MI?"
2014 yılında Serdar Ortaç ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak boşanan Chloe Loughnan, bir dönem şarkıcı ile bu pozunu yayınlamıştı. Sosyal medyada dalga konusu olan paylaşıma takipçileri, "İnsan kocasına bebek filtresi yapar mı?" yorumunu yapmıştı.
"5 YAŞINA DÖNMÜŞ"
Photoshop denilince akla gelen isimlerin başında ise Seda Sayan yer alıyor. Sayan, yaptığı birçok paylaşımda uyguladığı filtrelerden dolayı takipçilerinin diline düşüyor. Sayan'ın Aslı Enver ve Murat Boz ile bu fotoğrafını paylaşmasının ardından takipçileri, "Seda Sayan'ın paylaşımına bak. Aslı Enver ve Murat Boz 5 yaşına dönmüş" şeklinde yorumlar yapmıştı.
O DA NASİBİNİ ALDI
Ünlü şarkıcının uyguladığı gençlik filtresinden Mustafa Sandal da nasibini almıştı... Suratının pürüzsüzleştiği görülen Sandal, neredeyse en az 10 yaş gençleşmişti.
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