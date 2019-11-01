Gençlik filtresinden nasibini alan ünlüler

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen hafta sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda bir hayli zayıflamış görüntüsüyle dikkat çekmiş ve sevenlerini üzmüştü.

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, sunucu ve oyuncu Seray Sever'le birlikte yakın arkadaşları Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti.



Seray Sever bu ziyaret sırasında çekilmiş bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.



Paylaşım çok sayıda beğeni alırken; Sever'in kullandığı filtre yüzünden Mehmet Ali Erbil’in 18 yaşında gibi gözükmesi dikkat çekti.