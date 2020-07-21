Gençliğim Eyvah 7. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Dizinin izleyicileri Gençliğim Eyvah yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Gençliğim Eyvah 6. son bölüm özeti ve 7. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

GENÇLİĞİM EYVAH 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Çocuklarımıza ne zaman söyleyeceğiz!"

GENÇLİĞİM EYVAH 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zekeriya ve Arif, dükkanlarına dönmenin peşinde…

Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır.

Hem Azra tarafından reddedilmiş, hem de Zola'nın gözleri önünde rencide edilmiştir. Belki de en iyisi artık vazgeçmektir. Ama hiç tahmin etmediği bir şekilde kendini Zolayla omuz omuza dövüşürken bulacaktır. Bu dayanışma, kırgınlıkların son bulmasını mı sağlayacak, yoksa her şeyi daha büyük bir çıkmaza mı sürükleyecektir?