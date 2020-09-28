Gençliğim Eyvah yeni bölüm fragmanı

Gençliğim Eyvah, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 15 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Deniz Yılmaz Şayir'in oturduğu, senaryosunu Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter ikilisinin yazdığı, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen ATV dizisi Gençliğim Eyvah 16. bölümde yine komedi eksik olmadı. İşte Gençliğim Eyvah 16. bölüm özeti ve Gençliğim Eyvah 17. bölüm fragmanı...

GENÇLİĞİM EYVAH 17. BÖLÜM FRAGMANI

Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder.

Gençliğim Eyvah dizisinde, Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.