Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü ve yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
15. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Doukara'nın şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü ve başkent ekibi penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Gençlerbirliği'nin 88. dakikada Uğur Akdemir'le bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Pozisyon öncesi Samsunsporlu futbolcu Osman Çelik'e faul yapıldığı gerçekçesiyle hakem Mert Güzenge, golü geçerli saymadı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Şenol Bektaş
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 78 Hayrullah Erkip), Ikic (Dk. 68 Ayovi), Erkan Eyibil (Dk. 68 Rahman Buğra Çağıran), Mete Kaan Demir (Dk. 78 Enes Keskin), Rharsalla (Dk. 68 Torje), Doukara
Yılport Samsunspor: Szumski, Osman Çelik, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen (Dk. 46 Harris), Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Celil Yüksel), Bennaser, Soner Gönül, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Cihan Kahraman), Tanque (Dk. 81 Ahmet Sağat), Laura (Dk. 60 Fofana)
Gol: Dk. 39 Tanque (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor), Dk. 33 Enes Keskin, Dk. 63 Ikic, Dk. 67 Erkan Eyibil (Gençlerbirliği)