Gençlerbirliği'nin 88. dakikada Uğur Akdemir'le bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Pozisyon öncesi Samsunsporlu futbolcu Osman Çelik'e faul yapıldığı gerçekçesiyle hakem Mert Güzenge, golü geçerli saymadı.

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