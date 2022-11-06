Gençlerbirliği ligin 12. haftasında dün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Teknik direktör Taşkın Aksoy ile yolların ayrılmasının ardından kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde maça çıkan kırmızı-siyahlılar, 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Sahadan bir puanla ayrılan ve 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.

Ligde 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan başkent temsilcisi, 18. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği, ligde tek galibiyetini 2-1'lik skorla Dyorex Boluspor karşısında elde etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 9 Kasım Çarşamba günü Bayburt Özel İdarespor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek.