Gençlerbirliği - Esenler Erokspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelen Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, ağırladığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Akıllı, Baykal Tuna
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk. 60 Alperen Babacan), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Etebo (Dk. 37 Ensar Kemaloğlu), Mikail Okyar (Dk. 88 Samed Onur), Nalepa (Dk. 60 Joca), Amilton, Metehan Mimaroğlu, Gökhan Altıparmak
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar (Dk. 86 Sakıb Aytaç), Mücahit Albayrak, Tugay Kacar, Laine (Dk. 66 Berkay Aydoğmuş), Ufuk Akyol, Benhur Keser (Dk. 79 Ertuğrul Furat), Kayode (Dk. 78 Ercüment Kafkasyalı), Catakovic (Dk. 86 Metehan Mert)
Goller: Dk. 8 Kayode (Esenler Erokspor), Dk. 75 Amilton (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 75 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Nalepa, Dk. 73 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 52 Laine, Dk. 65 Catakovic, Dk. 69 Mücahit Albayrak, Dk. 90+8 Metehan Mert (Esenler Erokspor)