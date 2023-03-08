15´inci dakikada Denizlispor kalecisi Hüseyin topu uzaklaştırmak için kalesini terk etti ve rakip yarı sahaya doğru vurdu ama top Erkan´da kaldı. Topu kontrol eden Erkan, kalecinin önde olmasından yararlanarak orta sahadan boş kaleye şutunu çıkardı ama meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Spor Toto 1´inci Lig´in 25´inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Altaş Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.