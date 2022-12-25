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Gençlerbirliği: 2 - Bandırmaspor: 5 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’a 5-2 mağlup oldu

Giriş: 25.12.2022 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
Gençlerbirliği: 2 - Bandırmaspor: 5 | MAÇ SONUCU
AA

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-2 yendi.

Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 16 maça çıkan başkent ekibi, ilk devreyi 7 puanla son sırada tamamladı.

Öte yandan, Beyçimento Bandırmaspor'un dördüncü golünün ardından sahaya giren ve yedek kulübesine doğru hareketlenen bir Gençlerbirliği taraftarı, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Maraton tribününden atlayan bazı taraftarlar da hemen güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, yönetim ve teknik direktör Mustafa Dalcı'yı istifaya davet etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Metehan Mert (Dk. 46 Ulusoy Mert Kabasakal), Mert Kula, Hüseyincan Kırıkcı (Dk. 46 Grechyshkin), Gökhan Gül, Ataberk Gök, Aksel Aktaş (Dk. 67 Seyit Ali Kahya), Belyaev (Dk. 46 Kağan Özkan), Barış Alıcı, Gökhan Altıparmak

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Alpay Koldaş (Dk. 90 Manos), Fatih Kurucuk, Koutroumpis, Caner Cavlun, Mehmet Özcan (Dk. 90 Oğuz Kağan Güçtekin), Mulumba, Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Dk. 77 Mustafa Saymak), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 16 Sedat Şahintürk), Atabey Çiçek (Dk. 77 Dembele)

Goller: Dk. 21 Fatih Kurucuk, Dk. 29 Sedat Şahintürk, Dk. 66 Kerim Avcı, Dk. 70 Levent Ayçiçek, Dk. 90+3 Mustafa Saymak (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 52 ve 85 (Penaltıdan) Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 52 Barış Alıcı, Dk. 64 Aksel Aktaş (Gençlerbirliği)

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