        Gençlerbirliği: 2 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Gençlerbirliği: 2 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 16:42 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:42
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

        Konuk ekip Alanyaspor, 14. dakikada Ianis Hagi'nin serbest vuruştan attığı golle Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        Gençlerbirliği, Zan Zuzek'in 66. dakikada attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Alanyaspor, bu gole hemen cevap verdi ve Ui-jo Hwang, 69. dakikada Akdeniz temsilcisini 2-1 öne taşıdı. Hwang'ın bu golünde asisti yapan isim ilk golü atan Hagi oldu. Gençlerbirliği, karşılaşmanın 73. dakikasında penaltı kazandı. Bu penaltıyı kullanan M'Baye Niang, durumu 2-2'ye getirdi.

        Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

        Alanyaspor karşısında sahadan 2-2 ile ayrılan Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez bir maçta iki kez ağları havalandırdı.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 5, Alanyaspor 10 puana yükseldi.

        Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, milli aranın ardından Beşiktaş deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

