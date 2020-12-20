Süper Lig'in 13. haftası Başkent derbisine sahne olurken Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü konuk etti.

İlk yarısı golsüz biten maçta Gençler, 58'de Berat Özdemir ile öne geçti. Ankaragücü bu gole 74'te Lobzhanidze ile yanıt verirken kalan sürede başka gol olmadı ve puanlar paylaşıldı.

Maçın uzatma bölümünde Gençlerbirliği forması giyen Gökhan Altıparmak, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği puanını 12 yaparken Ankaragücü 9 puana yükseldi.