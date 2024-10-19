Gençlerbirliği: 1 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Amed SK puanını 13'e, Gençlerbirliği ise 12'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekip 28. dakikada Kristijan Lovric'in golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren golü ise 45+1'de penaltıdan Moussa Djitte kaydetti.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 13'e, Gençlerbirliği ise 12'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, evinde Pendikspor'u ağırlayacak. Başkent temsilcisi, Çorum FK'ya konuk olacak.