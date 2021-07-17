Türkiye'nin genç erkek judocularla katıldığı Avrupa Kupası, Çekya'nın başkenti Prag'da başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 ülkeden 257 erkek ve 126 kadın sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde 73 kiloda tatamiye çıkan Umalt Demirel, bronz madalyanın sahibi oldu.

Umalt, ilk maçında Çekya'dan Jan Lisy, ikinci turda Gürcü Kote Kapanadze, üçüncü turda ise Litvanyalı Kostas Butkus'u ipponla yendi.

Fransız Joan Benjamin Gab ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybeden milli judocu, repesajda önce Alman Jano Ruebo'yu waza-ari puanıyla ardından Ermeni Arsen Avedisyan'ı ipponla yendi ve bronz madalya mücadelesine kaldı.

Umalt Demirel, kürsü müsabakasında Ukraynalı Rostyslav Berezhnyi'yi ipponla yenerek bronz madalya elde etti.

60 kiloda Uluer Göç, 66 kiloda Furkan Cinci ve Muhammet Ali Demirel, ikinci tur maçlarında rakiplerine yenildi.

Gençler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde yarın 81 kiloda Berke Çırpan, 90 kiloda Cem Ata Demirtaş, 100 kiloda Fatih Enes Acet ve +100 kiloda İbrahim Halil Özmen tatamiye çıkacak.