'Genç yetenekler' yeni yılda İş Sanat sahnesinde parlıyor
İş Sanat'ın genç müzisyenlere konser deneyimi sunmak amacıyla sahnesini açtığı Parlayan Yıldızlar konserleri Özgün Tuncel ve Görkem Kamil Vurur ile sürüyor
İş Sanat’ın genç müzisyenlere konser deneyimi sunmak amacıyla sahnesini açtığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor.
2023 yılından beri geleneksel Türk müziğinin genç yeteneklerini de bu konserler kapsamında seyircisiyle buluşturan İş Sanat, 6 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Özgün Tuncel (bağlama) ve Görkem Kamil Vurur’u (tar) sahnesinde ağırlayacak.
Ücretsiz olarak düzenlenen konserler için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.
ÖZGÜN TUNCEL: TÜRK VE BATI MÜZİĞİNİ BAĞLAMA İLE BULUŞTURUYOR
Yeni yılın ilk Parlayan Yıldızı, bağlamanın genç yeteneklerinden Özgün Tuncel oluyor. 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tuncel, Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.
2017-2020 yılları arasında konservatuvara bağlı Selahattin İçli Çocuk Korosu’nda ses sanatçısı olarak şarkı söyledi.
2019 yılından beri TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nda müzisyen olarak yer alan genç sanatçı, Türk Halk Müziği teorisi, Batı Müziği teorisi, repertuvar çalışmaları, sahne performansı gibi konuları içeren kapsamlı bir müzik eğitimi alıyor.
CRR Konser Salonu’ndaki “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri dâhil olmak üzere pek çok konserde yer alan Tuncel, TRT Müzik’in Genç Yetenekler Programı’na da konuk olarak izleyicilerle buluştu.
Tuncel, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor.
6 Ocak Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserde Özgün Tuncel, Talip Özkan, Ali Ufkî Bey ve Reşat Aysu gibi Türk bestecilerin eserlerini bağlamasıyla seslendirecek. Sanatçının repertuvarında ayrıca Brahms, Paul de Senneville ve Piazzolla gibi bestecilerin eserleri de yer alıyor.
GÖRKEM KAMİL VURUR: GELENEKTEN MODERNLİĞE TARIN YOLCULUĞU
6 Ocak Pazartesi akşamı İş Sanat sahnesine çıkacak bir diğer genç yetenek, tar sanatçısı Görkem Kamil Vurur olacak. 2007 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Vurur, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Dr. Öğr. Üyesi Serhat Turunç’un öğrencisi olarak tar eğitimine başladı.
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nin son sınıfında eğitimini sürdüren genç sanatçı, 2019 yılından bu yana TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu bünyesinde tar icracısı olarak görev yapıyor.
Vurur’un konser repertuvarında Fikret Emirov, Tofig Guliyev, Eric Satie, Vasif Adıgözelov ve Adil Geray Memmedbeyli’nin eserleri yer alıyor.
Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.