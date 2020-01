ÇEV Sanat 13 Ocak 2020 tarihinde 'Genç Yetenekler' Projesi kapsamında gerçekleştireceği konser ile ülkemizin gururu olan genç müzisyenleri sanatseverler ile buluşturacak. Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran’ın onur konuğu olarak katılacağı konserde projenin daimi destekçisi Halit Ergenç’de genç yeteneklerin yanında yer alacak. ÇEV Sanat bursiyeri Çello Sanatçısı Cemal Aliyev’in solist olarak performans sergileyeceği konserde, İngiliz Keman Sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak. Biz de konser öncesi genç yetenekler ve ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri ile buluştuk...

Her biri Türkiye'nin yanında ABD, Rusya, İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki en iyi okullarda eğitim görüyor. Pek çoğu Royal Albert Hall ve nice önemli salonlarda performans sergilemiş, önemli yarışmalarda dereceler elde etmiş. Gözleri gibi baktıkları enstrümanlarını çalmaya başladıklarında herkesi bambaşka yerlere götürüyor ve en zor eserleri hiç zorlanmadan çalabiliyorlar.

Önlerinde uzun bir yol var tabii ancak üstün yetenekli bu gençlerin çok kısa sürede Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine şüphe yok.

Ve pırıl pırıl bu gençler ÇEV Sanat tarafından hayata geçirilen Genç Yetenekler projesinin 11. yıl dönümü nedeniyle 13 Ocak'ta Zorlu PSM'de keyifli bir konser veriyor.

Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran’ın onur konuğu olarak katılacağı konserde projenin daimi destekçisi Halit Ergenç’de genç yeteneklerin yanında yer alacak. Klasik müziğin en parlak yıldızı olarak tanımlanan İngiliz Keman Sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.

FAZIL SAY'DAN SONRA O KAZANDI

Geçtiğimiz ekim ayında New York’ta düzenlenen Young Artist Guild yarışmasını kazanan ve aynı zamanda “BBC Classical Artist” seçilen ÇEV Sanat bursiyeri Çello Sanatçısı Cemal Aliyev konserde solist olarak performans sergileyecek.

Hatırlatmdan olmaz... Concert Artists Guild Yarışması'nı kazanan Cemal Aliyev, Fazıl Say'ın 1995'de kazandığı Young Concert Artist Yarışmasının ardından bu ölçekte bir yarışma kazanan ikinci Türk.

Konserde ÇEV Sanat “Genç Yetenekler” projesi ile eğitimine devam eden; Cemal Aliyev'in yanında, Arda Karakaya (Keman),Ezgi Sarıkçıoğlu (Keman),Gizem Sözeri (Kontrbas),Gülin Ataklı (Obua),Kazım Kaan Alıcıoğlu (Keman),Beren Gürcüoğlu (Piyano),Cansu Naz Eriş (Piyano),Arya Su Gülenç (Piyano) ve Adil Kerem Ünal (Piyano) performans sergileyecek.

Konser öncesinde ÇEV Sanat'tan bahsetmemek elbette olmaz... 2009 yılından beri on binlerce genci keşfederek onların müzik, resim, edebiyat gibi kültür ve sanat alanlarındaki eğitimlerine destek olan ÇEV, bugüne kadar 35 bin öğrenciye destek verdi. Biz de ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri ve genç yeteneklerle tarihi Halas gemisinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ardından da ÇEV Sanat bursiyerlerinden Cemal Aliyev ve Elvin Ganiyev ufak bir performans sergiledi... Röportajın devamını ve mini konseri videodan izleyebilirsiniz...

ÇEV SANAT BAŞKANI BERRİN YOLERİ

Genç yetenekler için yaptığınız sayısız proje var ancak bir de sizin ağzınızdan ÇEV Sanat'ı dinleyebilir miyiz?

Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden gençlerimizin eğitimlerine destek oluyoruz. Şu anda 40 tane gencimiz proje kapsamında destek alıyor. Bunlardan 26 tanesi yurt dışında, dünyanın en iyi okullarında ve en iyi hocaların ellerinde eğitimlerine devam ediyorlar. Daha küçük yaş grubunda olan 14 öğrenci de Türkiye'deki çeşitli konservatuarlarda eğitimlerine devam ediyorlar. Özel derslerle eğitimleri destekleniyor. Onların uluslararası yarışmalara ve master class'lara katılmaları sağlanıyor. Dolayısıyla ülkemizin gururu olacak ve ülkemizin yarınlarına büyük hizmetleri olacak gençlerimizi bu yaşlarda bir araya getirmek bizim için çok özel. İleride biz de dünyada onları alkışlayacağımız gururlu gençlerimiz olarak göreceğimizi umut ediyorum.

Çocuklara her konuda yardımcı oluyorsunuz değil mi?

Bizim için eğitimlerinin sürekliliği çok önemli... Çünkü çok özel, Allah vergisi bir yetenekleri var. Yeteneklerinin üzerine çok iyi bir eğitim almaları gerekiyor ve sporcu gibi disiplinli çalışmaları gerekiyorlar. Onların ilerledikleri bu yolda hangi konuda ihtiyaçları varsa biz onlara her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Kişisel olarak ne istiyorlarsa veya önlerini açmak için ne gerekiyorsa her türlü konuda destek vermeye çalışıyoruz.

Soldan sağa doğru ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, Cemal Aliyev (Viyolonsel),Tarık Kaan Alkan (Piyano),Beren Gürcüoğlu (Piyano)

Peki 13 Ocak'ta nasıl bir konser olacak? Halit Ergenç de konserde yer alacaktı...

Evet Halit Ergenç bizim daimi destekçimiz. Bu projeye 2009 yılında başladığımızdan beri genç yeteneklerin yanında olduğu için çok şanslıyız. Onun yanı sıra bizim 'kutup yıldızı' dediğimiz duayen sanatçılarımız var. Her sene bir duayen sanatçımız bize onur konuğu olarak katılıyor. Bu sene de onur konuğumuz Ayla Erduran. Konuk sanatçımız Charlie Siem de bizimle beraber olacak. Her sene yaptığımız konserlerimizde ailemize katılan yeni gençlerimizi topluma tanıtıyoruz. Toplumla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu sene de daha önce konserde yer almayan gençlerimiz performans sergileyecek. Bir tane de kendi içimizden çıkardığımız starımız var: Cemal Aliyev... O da yanımda şu anda... O da uluslararası çok büyük bir başarı kazandı New York'ta. Benzer bir yarışmayı Fazıl Say kazandıktan sonra dünya kariyerinde çok büyük bir ilerleme kaydetmişti. Cemal de Fazıl Say'ın arkasından hızla ilerliyor. Aynı zamanda kendisi Londra'da çok önemli konserlerde yer alıyor. İngiltere'nin en büyük salonlarında solo performans sergiliyor. Verdiği konserler de BBC'de yayınlandığı için Cemal ile gurur duyuyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Bu arada bu yolculuğumuzda bize destek veren, gençlerimizin yanında olan çeşitli dostlarımız, arkadaşlarımız var. Biz kocaman bir aile olduk. Projemiz büyüdü. Bu ailenin parçası olan herkese sizin vasıtanızla çok teşekkür ederiz. Tabii ki her zaman gençlerimizin yanında olan ve projeye ana sponsor olarak destek veren sevgili Ömer Aras'a da çok teşekkür ediyoruz. QNB Finansbank ekibine de aynı şekilde... Çok teşekkürler.