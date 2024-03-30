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        Haberler Gündem Genç tekvandocu Sıla Medine Kavurat hayatını kaybetti

        Genç tekvandocu Sıla Medine Kavurat hayatını kaybetti

        Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan 17 yaşındaki Sıla Medine Kavurat, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 19:29 Güncelleme: 30.03.2024 - 19:29
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        Genç tekvandocudan acı haber
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        Türkiye Tekvando Federasyonu, 17 yaşındaki milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefat ettiğini duyurdu.

        Federasyondan yapılan açıklamada, "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam savaşını kaybederek 17 yaşında aramızdan ayrıldı. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.

        Sıla Medine Kavurat'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Kocaeli Derince Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

        BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bakan Bak'ın taziye mesajı şöyle;

        "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat’ın, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede verdiği yaşam savaşını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 17 yaşında vefat eden sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tekvando camiasına başsağlığı diliyorum."

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        #Medine Kavurat
        #Osman Aşkın Bak
        #haberler
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