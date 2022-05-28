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Haberler Sağlık

Genç kızın şişen karnından 5 kiloluk kitle çıktı

Amasya’da şişen karnındaki ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran genç kızdan yaklaşık 5 kiloluk kitle alındı. Karnından çıkan kitlenin görüntüsü 22 yaşındaki kızı da şaşırttı

28.05.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Genç kızın şişen karnından 5 kiloluk kitle çıktı
Düzenli spora rağmen karındaki şişliği inmeyince...
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İHA

Amasya’da yaşayan G.D. (22), karnındaki şişliği önce vücudunu üşütmesine bağladı. Sonrasında bir süre düzenli spor yapmasına rağmen şişliğin inmemesi üzerine durumu ailesiyle paylaştı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran G.D.’nin yapılan tetkik ve tahlillerinde karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. İki saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 5 kiloluk kitle alındı.

"7 AYLIK GEBELİK GİBİYDİ"

Ekibiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, “Hastamızda geldiğinde kaburga altına kadar büyüyen 7 aylık gebelik gibi görünen bir kitle olduğunu fark ettik. Operasyonda karnı açtığımızda yaklaşık 5 kiloluk bir kitle olduğunu görüp çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi” diye konuştu.

"KADINLAR 6 AY YA DA YILDA BİR KEZ GENEL CHECK-UP YAPTIRMALI"

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğunu ve daha önce benzer şikayetlerle gelen hastalarının bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Kara, “Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ay ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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