DHA

Olay, gece saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1079. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Tartışan çift arasında yaşanan arbede sırasında Dilara T., bıçak ile eşi Onur T.'yi sırtından yaraladı.

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, Onur T.'yi sırtından bıçaklanmış bir halde apartmanın girişinde buldu. Ambulansa alınan Onur T. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.'nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi. DHA'nın haberine göre; polisin ikna ettiği Dilara T. kapıyı açarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.