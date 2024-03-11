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        Haberler Sağlık Genç kadın, karnındaki 5 kilogramlık kitleden doğum gününde kurtuldu

        Genç kadın, karnındaki 5 kilogramlık kitleden doğum gününde kurtuldu

        Uzun süredir karın ağrısı şikayeti bulunan 38 yaşındaki Azize Bayraktar'ın karnından yaklaşık 5 kilogram ağırlığında, 40 santimetre uzunluğundaki miyom (rahim içinde gelişen iyi huylu tümör) çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:09 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:09
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        Karnındaki 5 kiloluk kitleden doğum gününde kurtuldu
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        Kırıkkale'de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Yavuz Şimşek'e başvuran Bayraktar'ın ultrason ve MR sonuçlarında rahim kaynaklı büyük bir kitle saptandı.

        Ankara'da özel bir hastanede 6 gün önce yapılan operasyonla Bayraktar'ın rahim ve yumurtalıkları korunarak kitle çıkarıldı.

        Prof. Dr. Yavuz Şimşek, Kırıkkale'deki muayenehanesinde AA muhabirine, hastanın çok büyük kitlenin neden olduğu karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kendisine başvurduğunu söyledi.

        Bunların müphem (belirsiz) şikayetler olduğunu ve kadınların genelde önemsemediklerini anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "Kilo aldığını ve ödem olduğunu zannediyor. Azize hanımın bizim muayene ve ultrasonlarımızda rahimden kaynaklı ölçümleri alınamayacak kadar büyük, kasık bölgesinden mideye kadar uzanan devasa bir kitle gördük. Hastamıza derhal ameliyat önerdik ve 2 Mart'ta operasyonu gerçekleştirdik. Zor bir ameliyat oldu. Hastamızın çocuk istemi de vardı. Tüm çevre dokulardan, 12 parmak bağırsağına kadar yukarıda yapışıklıklar vardı. Çevre organlara zarar vermeden, rahmi de koruyarak 2 saatte ameliyatı tamamladık."

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        "İYİ HUYLU DA OLSA BU KİTLELER DOĞURGANLIĞI TEHDİT EDİYOR"

        Şimşek, hastanın ameliyatın ardından günlük hayatına hızlıca döndüğünü belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastanın kontrolünü yaptıklarını dile getirdi.

        Patoloji sonucunda da kötü bir sonuç çıkmadığını anlatan Şimşek, şöyle devam etti: "İyi huylu miyom' dediğimiz bir yapı çıktı. İyi huylu da olsa bu kitleler doğurganlığı tehdit ediyor. Geç kalındığında ve deneyimli ellerde ameliyata alınmadığında iş rahim ve yumurtalıkların alınmasına kadar gidebiliyor. O yüzden kadınların müphem karın ağrısı, karın şişkinliği gibi şikayetlerini önemsemesi lazım ve mutlaka bir jinekoloğa görünmesi gerekir. Müdahaleler zamanında yapılsa hastanın ve bizim açımızdan daha rahat yapılabilecek ameliyat zora dönüşüyor. Çıkardığımız kitle, 40 santimetre uzunluğunda ve 4 bin 920 gram ağırlığındaydı."

        "ANNE OLMAK İSTİYORUM"

        Hasta Azize Bayraktar da karın şişliği ve ağrısının artması üzerine Yavuz Şimşek'e başvurduğunu ifade etti.

        Şimşek'in tanısıyla karnında kocaman bir kitle olduğunu öğrendiğini anlatan Bayraktar, 12 yıldır bu ağrıyla yaşadığını belirterek, "Çok korkuyordum ama hocama güvendim. Doğum günümde çok önemli bir ameliyat geçirdim. Bugün ayaktayım, yumurtalıklarım korundu. Ayrıca hocam 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde güzel bir haber verdi. Patoloji sonucum temiz çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Günlük hayatıma çok hızlı döndüm, zorluk yaşamadım. İleride inşallah anne olmak istiyorum" diye konuştu.

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