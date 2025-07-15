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        Haberler Gündem Güncel Genç kadın 5.kattan düştü! | Son dakika haberleri

        Genç kadın 5.kattan düştü!

        Sinop'ta acı bir olay yaşandı. Kentte, dengesini kaybedip 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 35 yaşındaki Banu Arslan hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:39
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        Genç kadın 5.kattan düştü!
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        Sinop'ta 5’inci kattaki evinin balkonundan düşen Banu Arslan (35), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 00.30 sıralarında Ada Mahallesi Okullar Caddesi’nde meydana geldi.

        5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Banu Arslan, iddiaya göre balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Banu Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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