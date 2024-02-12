Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Kahreden haber!
Batman'da, 9 Şubat'ta evinde çıkıp, dört gündür haber alınamayan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
Batman'da Merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde oturan Rojvelat Kızmaz (26), 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı.
AİLESİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
DHA'da yer alan habere göre akşam eve dönmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla Kızmaz'ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.
KIYAFETLERİ GÖL KENARINDA BULUNDU
Kızmaz'a ait kıyafetlerin dün akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü kenarında bulunduğu ihbarı sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENE ULAŞILDI
Dron destekli aramalar sonucunda Kızmaz'ın cesedi, kıyafetlerin bulunduğu alana yakın gölde bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu sırada haberi duyup, kıyıda bekleyen bir kişi göle atlarken, ekipler cesedi sudan çıkardı.
Cenaze morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.