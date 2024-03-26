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        Haberler Gündem Güncel Genç hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

        Genç hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire, görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:43
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        Görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Aslan Keskin, 21 Mart sabahı işe gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

        Keskin, Viranşehir - Ceylanpınar yolu üzerindeki taş ocağı mevkiine geldiğinde yağışın da etkisiyle otomobilinin kontrolünü kaybetti. Otomobil yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan hemşire, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansta görevli meslektaşlarına teslim edildi. İlk müdahalesi burada yapılan hemşire, görev yaptığı Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürüldü.

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        Yoğun bakıma alınan hemşire, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Aslan Keskin'in cenazesi, ilçeye bağlı Dikili kırsal Mahallesinde defnedildi.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Kaza
        #Şanlıurfa
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