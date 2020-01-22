Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, 24 yaşındaki Yunus Emre İzol’un hayatını kaybettiği iki kişinin de yaralandığı olay 2 yıl önce Fatih’te meydana geldi. İddiaya göre olay şöyle meydana geldi. Sanık Ayhan Arslan sevgilisi ile birlikte eğlence mekanından dönüyordu. Sevgilisinin oturduğu Fatih’e geldiler. Bu sırada kız arkadaşının telefonunun çalındı. Yakında bulunan bir kadının, telefonu çalanlarla birlikte olduğunu düşünerek ona müdahale ettiler.

İZOL HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Yabancı uyruklu kadının yardım istemesi üzerine aralarında Yunus Emre İzol’un da bulunduğu vatandaşlar olaya müdahale etti. Sanık Ayhan Arslan cebindeki bıçağı çıkararak müdahale eden vatandaşlara saldırdı. Yunus Emre İzol aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

DAVA AÇILDI

Savcılık, sanık Ayhan Arslan hakkında “Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından dava açtı.

"15-20 KİŞİYİ BIÇAKLAYABİLİRDİM AMA YAPMADIM"

Sanık Ayhan Arslan mahkemede, “Ben samimiyetle söylüyorum. Mağdurum. Kimseyi isteyerek kasıtlı vurmadım. 15-20 kişiyi bıçaklayabilirdim. Ama ben böyle bir şey yapmadım. Kaçtım. Kaçtıkça üstüme geldiler” dedi.

MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Yapılan yargılamada mahkeme kararını açıkladı. Sanık Ayhan Arslan’ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iki kişiyi de yaralama suçunda da 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, verdiği hapis cezaları ile ilgili herhangi bir indirim uygulamadı.