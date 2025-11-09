Gemlik'te denize dalış yapan genç boğuldu

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kumla sahilinde denize dalış yapan Emirhan Aydın'ın (25) uzun süre su yüzeyine çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; denizde yapılan arama çalışmasında suda hareketsiz olarak bulunan Aydın, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.