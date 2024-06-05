Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
Kocaeli'nde, özel bir tersanede bulunan gemide çıkan, 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gemi çalışanı, 41 yaşındaki Mustafa Altuntaş doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Kocaeli'nde yürek yakan olay, dün Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi içindeki özel bir tersanede meydana geldi.
SON TESTLERİ YAPILIYORDU
DHA'da yer alan habere göre kıyıya demirli olan ve son testleri yapılan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.
4 ÇALIŞAN ALEVLERDEN ETKİLENDİ
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 gemi çalışanı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Dumandan etkilenen ve ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan gemi çalışanı Mustafa Altuntaş (41), doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.
İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Evli ve 2 çocuk babası Altuntaş’ın cenaze bilgileri ise henüz belli olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
BİR KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİ KORUYOR
Diğer 3 yaralının ise hastanelerde tedavileri devam ederken, 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.