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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. bölüm izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölüm full tek parça izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. bölüm yayında! Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. bölüm Show TV ekranlarında yayınlandı. Bu akşam yayın hayatına başlayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin izleyicileri Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölüm izleme ekranını araştırıyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. ilk bölüm izle ekranı...

21.07.2022 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin proje tasarımı ve senaryosu ise Gani Müjde'ye ait. Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölüm izleme ekranı erişime açıldı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ilk bölüm izle...

  • GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ İLK BÖLÜM İZLE!

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. bölümü izleyebilirsiniz.

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 1. BÖLÜM İZLE!

  • GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

    Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyen dizinin birinci bölümünde: Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Yedi Emin, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olur ve mafyanın çökertilmesine yardımcı olur. Yedi Emin kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına Sadi Payaslı olarak devam etmeye başlar. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi’nde göreve başlayan Payaslı, oraya yanında komiser Songül’le birlikte yerleştirilir. Karabayır Lisesi’nin tek misafiri ise Sadi Payaslı değildir. Islahevinden Adalet Bakanlığı’nın pilot okul uygulamasıyla çıkan Can, Melek, Zülfikar, Mert ve Aylin de bu lisede eğitim görecektir. Hepsinin içeri girme sebebi de hikâyeleri de farklıdır…

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