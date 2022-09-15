GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Songül’ün mektubuyla dağılan Sadi onu bulmaya çalışır. Son anda trenden inen Songül ise Sadi ile birlikte eve döner.

Mahallenin sünnet olamayan çocukları için gizli kahraman Sadi tarafından düzenlenen sünnet düğünü herkes için güzel geçerken Kırdarların adamının Songül’ü bulmaya çok yakın olduğunun kimse farkında değildir.

Depo baskını sonucu Mert, Zülfikar ve Can’ın hapse gireceğini düşünen Araz, üçlünün depodan kaçtığını öğrendiğinde deliye döner.

Üstelik Ozan’ın yardım ettiğini öğrenince tamirhande ortalık karışır. Ozan artık tamirhanede güvende değildir.

Aylin’e karşı olan duygularını daha fazla içinde tutamayan Can, Aylin’le konuşmak için randevulaşır ama bu buluşma hiç beklenmeyen birinin aşk itirafıyla sarsılacaktır.

Melek’in mahkeme günü yaklaştıkça Celal’in sakatlık durumunun davayı zora sokacağını bir kez daha avukatından duyan Melek, Celal’in teklif ettiği yeni bir ateşkesi kabul ettiğini söyleyip ona oyun oynamaya karar verir.

Melek ve Celal arasındaki bu ateşkes mahkemede hiç beklenmeyen bir şekilde sonlanır.