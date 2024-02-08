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        Haberler Gündem Hava Durumu GELİYOR! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı... Son dakika haberleri - 8 Şubat HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den sağanak ve lodos uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Edirne, Kırklareli ile Ege ve Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Kıyı Ege ve Marmara ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu illerinde çığ tehlikesi devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 07:22 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:23
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        Sağanak ve lodos etkili olacak
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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 18°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 14°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 20°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 18°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 18°

        Adana

        Yağmurlu 19°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 12°

        Gaziantep

        Bulutlu 13°

        Ağrı

        Bulutlu
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        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        #hava durumu
        #son dakika haberleri
        #meteoroloji
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