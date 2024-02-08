Meteoroloji'den sağanak ve lodos uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Edirne, Kırklareli ile Ege ve Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Kıyı Ege ve Marmara ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu illerinde çığ tehlikesi devam ediyor
Giriş: 08.02.2024 - 07:22 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:23
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Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.