Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), farklı iller ve ilçelerde görevlendirilmek üzere 820 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM’nin internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla kolayca gerçekleştirebilecekler. Başvuru sürecinin ardından, adaylar iki aşamalı bir sınav sürecine tabi tutulacaklar; ilk aşama yazılı sınav, ikinci aşama ise sözlü sınav olacak. GİB personel alım süreci ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.