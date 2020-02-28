Gelinim Mutfakta neden yok? Soruları yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yeni bölümü yerine Gönül Yarası adlı yerli film yer aldı. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK? YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN

Gelinim Mutfakta 28 Şubat 2020 tarihli yayının 470. bölümü bugün ekranlarda yerini almadı. Gelinim Mutfakta İdlib'te meydana gelen hain saldırı nedeniyle bugünkü programını erteledi. Gelinim Mutfakta yeni bölümü Pazartesi günü olacak.